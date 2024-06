Der Lesesommer XXL steht in Zerbst in den Startlöchern. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek verraten Details zu der seit 2010 stattfindenden Aktion und haben zugleich einige Buchtipps parat.

Zerbst. - Zum 15. Mal findet in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt der Lesesommer XXL statt. Seit Anfang an mit dabei ist die Zerbster Stadtbibliothek, die extra wieder neue Bücher für die Teilnehmer angeschafft hat. Noch druckfrisch sind die Comics und Romane, die sich in den Bestand einreihen, aus dem bis 15. August ausgewählt werden kann. Dann endet die mehrwöchige Ferienaktion, für die am 13. Juni der Startschuss fällt.

Rückblick 2023:Sind Bücher in Zerbst der neue Freizeittrend unter Kindern?

Hauptziel ist, beim Nachwuchs die Lust am Lesen zu wecken. Und das gelingt am einfachsten, wenn es Kindern Spaß macht, wie Anne Bäcker weiß. Die Bibliotheksmitarbeiterin hat auch gleich mehrere Tipps parat, was die junge Zielgruppe ab acht Jahren anspricht.

Fußball-Stars - Alles über Ronaldo

Fußball-Stars - Alles über Ronaldo. Foto: Daniela Apel

Als erstes holt sie „Fußball-Stars – Alles über Ronaldo“ von Simon Mugford hervor. „Das ist cool gemacht“, blättert sie durch die Biografie im Comic-Stil. Es gibt viele Bilder, die Texte sind kurz und erschlagen einen nicht – ideal, um fürs Lesen zu begeistern, wie Anne Bäcker findet.

Lesen Sie auch:Tonies, Roboter und mehr: Zerbster Stadtbibliothek hat viel zu bieten

In diese Kategorie fällt ebenfalls die nach wie vor äußerst beliebte Reihe „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney. „Das ist ein Dauerbrenner bei den Größeren“, erzählt Anne Bäcker. Nur warum? „Die Geschichten sind aus dem Leben gegriffen“, begründet ihre Kollegin Patricia Schüler. Und auch hier handelt es sich nicht um einen dicken Wälzer, der eher abschreckt, sondern um einen der ersten Comic-Romane.

Arazhul - Comic Adventure

Arazul - Comic Adventure. Foto: Daniela Apel

Ein reiner Comic verbirgt sich hinter der Abenteuer-Reihe von „Arazhul“ alias Roman Fink, einem deutschen YouTuber, der auf dem Videoportal unter anderem Minecraft spielt. Genau in diesem Stil sind seine Bücher verfasst.

Abenteuer vom Rosenhof - Sorge um Cookie

Abenteuer vom Rosenhof - Sorge um Cookie. Foto: Daniela Apel

Auch das YouTube-Duo Viktoria und Sarina ist längst unter die Autoren gegangen. „Sorge um Cookie“, den vierten Band ihrer „Abenteuer vom Reiterhof“ empfehlen Anne Bäcker und Patricia Schüler ebenfalls für den Lesesommer XXL. Es ist ein weiterer Comic auf der Liste ihrer Vorschläge.

„Die Drei ???“ gehört zu den beliebtesten Büchern

Die drei ??? - Geister in der Schule. Foto: Daniela Apel

Auf dieser darf ein Kinderbestseller nicht fehlen, und zwar „Die drei ???“. „Das lesen Mädchen wie Jungen gleichermaßen gern“, berichtet Anne Bäcker. Nicht nur, dass in den Krimis spannende Fälle gelöst werden. Nach jedem Kapitel wartet ein Rätsel auf den Leser, wie sie schildert.

Mehrere Teile sind inzwischen auch von „Ostwind“ erschienen. Die Pferdegeschichten „sind schön illustriert und die Schrift ist groß“, erzählt Anne Bäcker. Für Erstleser sind die Bücher hervorragend geeignet.

Auch Sachbücher sind erlaubt, wie „Total Verrückt! Mensch“

Total verrückt! Mensch. Foto: Daniela Apel

Mindestens zwei Bücher gilt es zu lesen für eine erfolgreiche Teilnahme am Lesesommer. Das können Fantasyromane oder Märchen sein, aber eben genauso Mangas oder Comics. „Erlaubt sind in diesem Jahr sogar Sachbücher“, bemerkt Anne Bäcker. Als Beispiel holt sie einen Titel der „Total verrückt!“-Reihe hervor, der schon durch sein Cover auffällt. Ein Skelett mit Augen und freiem Blick auf sein Gehirn sieht einem entgegen, was klar macht, es geht um den Mensch. Anschaulich und verständlich ist dieses „tolle“ Buch – so Anne Bäcker – vollgepackt mit unglaublichen Rekorden und kuriosen Fakten.

Damit sollte sich für jeden etwas finden, der sich an der Sommerferien-Leseaktion beteiligen möchte. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt keinen Nutzerausweis der Stadtbibliothek voraus. Mitmachen können alle Mädchen und Jungen, die im kommenden Schuljahr die dritte bis neunte Klasse besuchen. Anne Bäcker und Patricia Schüler sind jedenfalls gespannt, wie viele sich diesmal anmelden und letztlich erfolgreich teilnehmen. Im vorigen Jahr konnten am Ende 241 Zertifikate ausgegeben werden, die in der Regel mit einer Eins im Fach Deutsch belohnt werden.

Beim Quiz winken Gutscheine

Darüber hinaus wird landesweit wie gewohnt ein Quiz veranstaltet, dessen diesjährige Frage sich mit dem Namensgeber des berühmten Turms von Bernburg beschäftigt. Als Gewinne locken neben einem Überraschungshauptpreis Bücher-, Zoo- und Kinogutscheine sowie natürlich Bücher.

Übrigens unterstützt das Land die Aktion zur Leseförderung wieder finanziell. So hat die Zerbster Stadtbibliothek zum Kauf neuer Bücher 800 Euro aus dem Programm zur Förderung der Zusammenarbeit von öffentlichen Bibliotheken und Schulen erhalten. Weitere Mittel fließen aus dem Corona-Sondervermögen, wie Bibliotheksleiterin Martina Linke erzählt.