Letzter Wunsch: Hospiz-Gast trifft in Zerbst unerwartet Schlagerstar Patrick Lindner

Einer Ihrer letzten Wünsche, Hospiz-Gast Brigitte Honigmann wollte zum Patrick Lindner Konzert in die Stadthalle. Dann erlebte sie eine Überraschung.

Zerbst - Brigitte Honigmann sitzt am Mittwochnachmittag in der Stadthalle und genießt mit vielen anderen Senioren das Konzert zum Heimatfest mit Patrick Lindner. Und sie hat mächtig Spaß, wie man beobachten kann – sie singt mit, klatscht und sie schunkelt mit ihren beiden Begleiterinnen, nichts ahnend, dass sie in wenigen Minuten eine große Überraschung erleben wird.