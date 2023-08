Zerbst - In Zeiten hoher Energiepreise ist Stromsparen angesagt – das gilt auch für die Stadt Zerbst. Im Fokus steht die Straßenbeleuchtung. Längst bleibt so manche Lampe nachts aus. Aber bringt das bereits den erhofften Erfolg oder ist mit weiteren Abschaltungen zu rechnen?

Der Strompreis hat sich deutlich verteuert. Musste die Stadt Zerbst für die Kilowattstunde 2020 nur 4,8 Cent (ohne Umlagen und Mehrwertsteuer) zahlen, waren es 2022 bereits 9,5 Cent – fast doppelt so viel. In diesem Jahr folgte nun ein Sprung auf 26,5 Cent. Um die Verteuerung abzufedern, setzt die Verwaltung auf die Reduzierung des Verbrauchs. Verschiedene Maßnahmen wurden inzwischen ergriffen, um die Energiekosten bei der Straßenbeleuchtung zu verringern. Nur reichen diese bereits aus? Ein erstes Fazit.

Seit Juli 2022 herrscht in vielen Zerbster Straßen zwischen 1 und 4 Uhr Dunkelheit. Nicht eine Lampe ist an. Die Nachtabschaltungen sind eine Konsequenz aus den gestiegene Strompreisen. Das Resultat: Knapp 132.000 Kilowattstunden Strom konnten im vorigen Jahr im Vergleich zu 2020 allein in der Kernstadt eingespart werden, wie Heike Krüger, Leiterin des Bau- und Liegenschaftsamtes, jetzt im Haupt- und Finanzausschuss ausführte.

Höherer Verbrauch trotz Umrüstung auf LED?

In den Ortsteilen konnte der Verbrauch immerhin um rund 56.000 Kilowattstunden gemindert werden – durch Umrüstungen auf LED, Abschalten jeder zweiten Lampe oder auch von einem Drittel aller Straßenlaternen, durch Dimmung oder Nachtabsenkung. In den Dörfern rund um Zerbst fallen die Maßnahmen ganz unterschiedlich aus, die bislang umgesetzt wurden.

Weitere werden folgen, da eine drastische Entspannung bei den Strompreisen nicht absehbar ist, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) anmerkte. Ziel sei eine Nachtabschaltung überall dort, wo es technisch machbar ist. Ausgenommen seien Kreuzungsbereiche, so der Rathauschef.

Zugleich wird der Austausch der Leuchtmittel auf energieeffizientere LED-Technik fortgesetzt. Das geschieht zum einen im Zuge von notwendigen Reparaturen, zum anderen nach Priorität – Straßenlaternen, bei denen der Stromverbrauch besonders hoch ist, stehen ganz oben auf der Liste.

Nicht umrüsten lassen sich all jene Lampen, die mit der sogenannten Dimmlight-Technologie ausgerüstet sind, wie Heike Krüger informierte. Vor dem Hintergrund interessierte Alfred Schildt (Linke), was effektiver ist – LED oder eben Dimmlight. Sprich, ob es finanziell Sinn machen würde, diese speziell dimmbaren Laternen durch LED-Laternen zu ersetzen.

Nachtabschaltungen in und um Zerbst wirken

Diesen Hinweis griff Dittmann durchaus auf, erklärte jedoch, dass zunächst jene alte Beleuchtung optimiert werden soll, bei der bislang keinerlei Maßnahmen zur Energieeinsparung vorgenommen wurden. Zunächst soll eine flächendeckende Absenkung des Verbrauchs erreicht werden, erläuterte der Bürgermeister.

Derweil war Mario Rudolf (Freie Fraktion Zerbst) beim Blick in die Auswertung aufgefallen, dass sich in manchen Orten trotz Umstellung auf LED der Stromverbrauch erhöht hat. „Dann hat das ja nichts gebracht“, konstatierte er. Diese individuellen Fälle will sich die Verwaltung genauer anschauen. „Im schlimmsten Fall handelt es sich um Kriechstrom wegen alter Leitungen“, meinte der Bürgermeister. Möglicherweise sei es auch „Strom-Sponsoring“, formulierte es Steffen Grey (FDP). Er spielte damit auf ein illegales Anzapfen der Stromleitungen an.

Fakt ist dennoch, dass die bislang ergriffenen Maßnahmen – abgesehen von den noch zu klärenden Ausnahmen – erste Erfolge brachten. Unterm Strich konnten im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 immerhin rund 187.000 Kilowattstunden Strom eingespart werden. Bei einem Preis von 9,5 Cent je Kilowattstunde sind das knapp 18.000 Euro, die die Stadt weniger zahlen musste. Beim aktuellen Grundpreis von 26,5 Cent entspricht das dann schon fast 50.000 Euro, wie die Verwaltung überschlug.