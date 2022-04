Lindauer Kita wird nach langem Warten endlich umfangreich modernisiert

Der Abriss an der Lindauer Kita hat begonnen. Das Dach ist schon abgedeckt.

Zerbst/Lindau - Mancher hat inzwischen wohl angezweifelt, dass die Lindauer Kita „Burggespenster“ wirklich noch saniert wird. Nun allerdings ist es tatsächlich soweit. Während die hier sonst betreuten Mädchen und Jungen in ein Ausweichquartier umgezogen sind, haben an dem Flachbau in der Kajenbreite die Abbrucharbeiten begonnen. Es ist der sichtbare Startschuss für das umfangreiche Projekt mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Millionen Euro.