Lindauer Schule bekommt Hilfe gegen Corona

Ständiges Lüften bringt nicht nur frische Luft, sondern auch Unruhe und Kälte in den Unterricht der Lindauer Grundschule. Dank Sponsoring soll das zumindest in einem Klassenraum Geschichte sein.

Lindau - Alle 20 Minuten müssen die Klassenzimmer für fünf Minuten durchgelüftet werden – so die Vorgabe des Landes-Bildungsministeriums. Nach der zweiwöchigen Schließung der Lindauer Grundschule An der Burg Ende November/Anfang Dezember wegen eines Corona-Ausbruchs wurden in Lindau CO2-Ampeln in allen Klassenräumen installiert. Zeigen die kleinen quadratischen Boxen auf Rot, muss gelüftet werden, bis die Ampel wieder auf Grün umschlägt. Das passiert mehrfach pro Unterrichtsstunde.