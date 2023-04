Erstes Open-Air des Jahres Maibaumsetzen auf dem Zerbster Markt - Was die Beucher erwartet

Zum Maibaumsetzen auf dem Markt war es traditionell gut gefüllt und die Sonne gab meist noch ihr letztes, um dem Start in den Mai auch einen frühlingshaften Charme zu verpassen. Die Veranstalter hoffen, dass es auch in diesem Jahr so wird.