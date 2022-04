Maibaumsetzen in Zerbst: Erstes Open-Air der neuen Saison 2022

Am 30. April findet traditionell das Maibaumsetzen statt. Nach zweijähriger Pause ist es nun wieder so weit. Die Zerbster Feuerwehr zieht Maibaum in die Höhe. Doch der Abend hat noch mehr zu bieten.

Zerbst - Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen kamen letztmalig am 30. April 2019 zahlreiche Zerbster zusammen, um auf dem Markt beim traditionellen Maibaumsetzen dabei zu sein. Nach zwei Jahren, in denen der Maikranz ganz im Stillen durch Mitarbeiter des Zerbster Bauhofs in die Höhe gezogen worden war, darf nun wieder Volksfeststimmung aufkommen – die erste Open-Air Veranstaltung der Saison. Denn am kommenden Sonnabend findet auf dem Zerbster Marktplatz wieder das traditionelle Maibaumsetzen statt – und das mit allem Drum und Dran.