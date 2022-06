Mann nach Schlägerei an der Zerbster Nuthe in Untersuchungshaft - Versuchtes Tötungsdelikt?

Am 30. Mai soll es an der Nuthe nahe der Skaterbahn zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte inzwischen einen Vorfall an der Zerbster Nuthe. Die Ermittlungen laufen.

Zerbst (tr) - Nach Informationen der Volksstimme soll es vergangene Woche Montag, also am 30. Mai, an der Nuthe zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein. Der Vorfall soll sich hinter dem Basketballfeld an der Skaterbahn nahe der Schwimmhalle abgespielt haben.