McDonald's, Burger King und Co.: Darum ignorieren sie Zerbst

Fans von McDonald's, Burger King, Nordsee und Co. müssen teils ziemlich weite Wege auf sich nehmen, um ihre Lust auf einen Burger oder Backfisch mit Bratkartoffeln zu befriedigen.

Auf eine McDonald's Fililale wie hier in Magdeburg warten die Zerbster bislang vergeblich.

Zerbst - Für Fans von Fastfood ist die Auswahl in Zerbst eher begrenzt. Der Döner scheint hier so beliebt zu sein, dass Kunden zwischen mindestens acht Anbietern wählen können, bei asiatischem Essen sind es fünf, bei Pizza und Nudelgerichten immerhin noch vier Anbieter. Das Grillhähnchen gibt es an zwei Standorten, allerdings nicht täglich. Einen McDonald's sucht man bislang vergeblich.