Hochwasserschutz gehört auch im Zerbster Stadtgebiet zu den vordringlichen Aufgaben. 28 Kilometer Elbe und unzählige Nuthearme bergen potenzielle Gefahren, auf die die Stadt, so gut es geht, vorbereitet sein will.

Mehr als 300.000 Euro zum Schutz: Wie sich Zerbst auf mögliche Überschwemmungen und Starkregen-Ereignisse vorbereitet

Das Nuthehochwasser Weihnachten 2023 am Alten Teich in Zerbst: Hier bedrohten die Fluten einige Wohnhäuser.

Zerbst - Wie wichtig Investitionen in den Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutz und somit in moderne Technik und Einsatzfahrzeuge sind, das haben die Jahrhunderthochwasser 2002, 2013 und der riesige Flächenbrand Anfang Juli bei Pakendorf gezeigt. Doch auch durch den Klimawandel ausgelöste Dürreperioden und vor allem immer häufiger auftretende Starkregenereignisse bergen große Gefahren – und das nicht nur in Südeuropa, wie die Ereignisse beispielsweise im Ahrtal gezeigt haben. So ist Zerbst vborbereitet