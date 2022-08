Zerbst (tr) - Am Dienstagvormittag hat sich in einem Zerbster Unternehmen nahe der Kirschallee ein Drama abgespielt, bei dem ein 62-Jähriger getötet wurde. Erste Informationen der Volksstimme besagten, dass zwei Kollegen in Streit geraten waren, wobei einer der beiden am Ende mit einem Messer auf seinen Kollegen losgegangen sei und ihn damit getötet haben sollte.