Erst sollte das Gerätehaus in Garitz saniert werden. Doch dann entschied man, dass ein Neubau effizienter ist. Dann gingen sechs Jahre ins Land, bis die Förderzusage ins Rathaus flatterte. Nun kann es endlich losgehen – vorausgesetzt, die Ausschreibungsergebnisse bleiben im finanziellen Rahmen.

Millionen-Investition in Zerbst: Ortsfeuerwehr Garitz bekommt nagelneues Gerätehaus für drei Einsatzfahrzeuge

Investition in die Sicherheit

So in etwa wird das neue und moderne Gerätehaus der Garitzer Feuerwehr aussehen. Baustart ist im November.

Garitz - Was lange währt, das wird ja sprichwörtlich gut. Darauf bauen auch die Kameraden der Garitzer Feuerwehr, denn sie bekommen endlich ihre langersehnte neue Wache. Investitionen in die Infrastruktur der 19 Zerbster Ortswehren und damit in die Sicherheit der rund 22000 Einwohner sind für die Stadt ohne Fördermittel kaum finanzierbar, denn die Bedarfsliste ist lang und wird von Jahr zu Jahr immer länger.