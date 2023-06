Was lange währt, wird hoffentlich gut – für die Lange Straße in Bornum wünscht man sich noch mehr Fördermittel , um die Kosten zu decken.

Bornum - Zum nächsten Millionenprojekt mutiert die Lange Straße in Bornum. Auf 1,4 Millionen Euro bezifferte die Zerbster Bauamtsleiterin Heike Krüger nun die Kostenschätzung für das Projekt. Ursprünglich sollten das 801 000

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Euro sein. Allein 90 000 Euro gehen schon an den Planer. In fünf Teilabschnitte habe man das Vorhaben aufgeteilt, um zu sehen, wo reduziert werden kann, so Krüger, aber an den Kosten änderte sich nichts.