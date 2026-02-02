„44 Jahre voller Spaß – der GGG gibt richtig Gas!“ heißt in dieser Session das Motto. Im Programm zu finden sind einige Star-Gäste wie die Minions oder die fesche Lola.

Mit Video: GGG im Schnapszahlen-Rausch - Die 44. Session in Gold-Grün

Bei der Gruppa Glitterflash werden die Fahnen geschwungen. Da steckt Feuer drin, wie bei der Formel eins.

Güterglück - Jubiläum ist angesagt beim Karnevalsklub Gold Grün Güterglück. Kein rundes, nein, die Schnapszahlen werden unter Karnevalisten gefeiert. „44 Jahre voller Spaß – der GGG gibt richtig Gas!“ heißt es in dieser Session.

Aus Lust und Laune haben sich 1981 einige Herren als Männerballet zu einem Tanzabend in der ehemaligen Gaststätte am Güterglücker Bahnhof zusammen getan, blickt Mary Klotz-Tittel, die zum Dreiergestirn an der Spitze des GGG gehört, auf die Ursprünge des Karneval in Güterglück zurück.

Heute zählt der Verein 63 Mitglieder. Seit der Fertigstellung der Mehrzweckhalle 1999 werden die Veranstaltungen hier durchgeführt.

Die junge Garde steht der ersten Garde des CCZ in nichts nach. Foto: Petra Wiese

Drei sind es wieder in dieser Saison. „Altes und Neues“, preist Thomas Sadurski an. Die einzelnen Programmpunkte und Akteure stellt Sprecher Falko Zeidl dann fortlaufend vor.

Zur Jubiläusmsession marschieren die Gold-Grünen in diesem Jahr auf. Sie feiern die 44. Session. Foto: Petra Wiese

Joana Sadurski ist wieder mit Gesangseinlagen zu erleben. ABBA-Songs sind angesagt und werden von Backgroundtänzerinnen begleitet. Foto: Petra Wiese

Bei den Ladykrachern wird es im Jubiläumsjahr weihnachtlich, da tanzen die Wichtel um den Tannenbaum. Foto: Petra Wiese

Die Mädchen der ersten Garde bietenGardetanz vom Feinsten in Güterglück. Foto: Petra Wiese

Beeindruckend, wieviele kleine gelbe Minions durch den Saal wuseln. Die Tanzgruppe der Jüngsten, die Superbande, erfreut sich eines regen Zuspruchs.

Bei der Gruppa Glitterflash werden die Fahnen geschwungen. Da ist Feuer, wie bei der Formel eins. Foto: Petra Wiese

Auch Gardetänzerinnen sind so zahlreich, dass es gleich zwei Gruppen gibt. Als Tanzmariechen ist Ruby Naumann wieder zu erleben. Joana Sadurski steht für den Gesang und Sabine Dorn für herzhafte Witze der feschen Lola.

Die Dancegirls gehen es orientalisch an bei ihrer Tanzdarbietung. Foto: Petra Wiese

Jedes Jahr legen die Tanzgruppen noch einen drauf – ob Glitterflash oder Dancegirls. Die Ladykracher lassen es noch einmal weihnachtlich werden, während die gemischte Gruppe einen Abstecher in den wilden Westen macht.

In Güterglück ist der Can Can der tradtionelle Abschlusstanz im Programm. Dieser Tanz in den bunten Rüschenkleidern begeistert das Publikum immer wieder. Foto: Petra Wiese

Der Can Can zum Abschluss ist im GGG-Programm gesetzt, bevor der ganze Saal schunkelt. Mit der Eventfabrik, DJ RICK und dem Kornhaus als Versorger werden die Veranstaltungen rund in der Güterglücker Mehrzweckhalle