Eröffnung Mit Zerbst hat die Jugendberufsagentur jetzt eine direkte Anlaufstelle

Nicht immer gelingt er leicht und reibungslos – der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. An der Stelle hilft die Jugendberufsagentur weiter, die jetzt offiziell in Zerbst eröffnet wurde.