Eine Ehrenurkunde gab es für Fritz Besener aus Zerbst. Er ist Jugend-Vize-Weltmeister im Fernlenkflug.

Steutz l Mit einem festen Händedruck gratuliert der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) dem Junioren-Vize-Weltmeister Fritz Besener. Lächelnd überreicht der Rathauschef dem 15-Jährigen als Anerkennung für seine tolle Leistung im Flugmodellsport die Ehrenurkunde der Stadt Zerbst. Von einem „großartigen Erfolg“ spricht Wolfgang Albert. Er ist Vorsitzender des Flugmodellsport- und Freizeitclubs Zerbst, dem Fritz inzwischen seit gut zehn Jahren angehört. Über seinen älteren Bruder Otto fand er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Karl zu dem vielseitigen fliegerischen Hobby, mit dem längst die ganze Familie infiziert ist. Mit dem Freiflugmodell „Kleiner UHU“ fing alles an, inzwischen tritt der 15-Jährige in der Klasse F3K an, bei den handgestarteten Fernlenksegelflugmodellen.

Wettbewerb in Ungarn

Und das führte ihn als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft kürzlich nach Ungarn, wo vom 10. bis 19. Juli die Junioren-Weltmeisterschaften ausgetragen wurden. Zehn Nationen mit 25 Sportlern seien dort vertreten gewesen, berichtet Wolfgang Albert bei der Eröffnung der 29. Jugendmodellflugtage in Steutz. Bei dem Treffen in der Elbaue sammelte Fritz einst seine ersten Wettkampferfahrungen und erreichte rasch vordere Plätze. Bei der WM in Szeged landete Deutschland in der Mannschaftswertung zwar im Mittelfeld auf Platz 5. In der Einzelwertung hingegen holte der junge Zerbster Silber. Ein Ergebnis, auf das er zu Recht stolz ist.