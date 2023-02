An der Haltestelle vor der Zerbster Schwimmhalle warten nicht nur wie Schüler und Fahrgäste auf den Bus. Der Ort ist ein beliebter Treffpunkt - Klagen über Müll, Lärm und Vandalismus die Folge.

Zerbst - „Katastrophale Situation vor der Schwimmhalle“, „Strafanzeigen nehmen zu“ oder „Bushaltestelle bleibt Aufreger“ – immer wieder gerät der beliebte Treffpunkt in der Zerbster Wolfsbrücke in die Schlagzeilen. Die Beschwerden und Klagen reißen nicht ab. „Sind Polizei und Ordnungsamt nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen?“, fragt eine Anwohnerin.