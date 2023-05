Müllabfuhr: In Anhalt-Bitterfeld droht im Sommer Streik

Werden im Sommer die Mülltonnen in Anhalt-Bitterfeld nicht geleert? Kommt es zum Streik, kann das passieren.

Zerbst/Köthen - In der Müllentsorgung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bahnt sich ein Tarifkonflikt an. Die Gewerkschaft Verdi bemüht sich um Tarifverhandlungen mit den Kreiswerken. Der Eigenbetrieb des Landkreises ist für die Müllentsorgung zuständig. Schon im April hatte die Gewerkschaft demnach die Kreiswerke zu Tarifgesprächen aufgefordert, was abgelehnt worden sei, teilte die Gewerkschaft jetzt mit.