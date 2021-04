Müllsammelaktion in Güterglück wird mit viel Engagement der fleißigen Helfer ein Erfolg

Güterglück

Zur Müllsammlung waren am vergangenen Sonnabend nun auch die Güterglücker Bürger aufgerufen. Ein Container stand auf dem Parkplatz am Dorfteich bereit. Es sollte nicht schwer werden, ihn zu befüllen.

Am Ende hatten sich 20 Leute beteiligt. Jede Menge Müll fand sich an den Wirtschaftswegen und innerhalb des Dorfes. Der Container reichte schließlich gar nicht, und es wurde noch einmal umsortiert und das Metall heraus gesucht.

Was Ortsbürgermeister Moritz Schwerin sehr bedenklich fand, dass ein Autoanhänger nur mit Asbest zusammenkam, das aus den Gebüschen gefischt wurde. Dieses Material wurde am Montag dann gesondert vom Bauhof entsorgt.

Bürger mit Hänger an ihren Fahrzeugen mit dabei

Auch Traktorenreifen, die bislang die Landschaft verschandelt hatten, konnten mit der Aktion entfernt werden. „Die hatten wir schon lange im Auge“, sagte Philipp Zeidl, der mit seinem Sohn Tyr unterwegs war.

Derweil war André Schulze mit den Jungen der Wohngruppe Niederlepte des Albert-Schweitzer-Familienwerkes im Einsatz. Die Jungen hatten sich schon vor zwei Wochen bei der Aktion in Niederlepte beteiligt und waren auch in Güterglück fleißige Sammler.

Einige Bürger hatten Hänger an ihren Fahrzeugen, wo der Müll aufgeladen werden konnte. In Kleinstgruppen waren alle in die verschiedensten Richtungen auseinander geströmt, so dass auch die Corona-Vorgaben eingehalten wurden.

Ortsbürgermeister Moritz Schwerin zeigte sich begeistert mit welchem Engagement die Bürger mitmachten. „Ein voller Erfolg“, fasste er die Aktion zusammen.