Die Gerüchteküche brodelt. Seit geraumer Zeit ist das Zerbster Gildehaus eingerüstet. Nun gewährte der neue Inhaber Einblick in die Pläne.

Nach Besitzerwechsel: Was wird aus dem Zerbster Gildehaus?

Zerbst - Gut vier Jahre ist es inzwischen her, dass sich die Türen des griechischen Restaurants Achilles schlossen. Seither fragen sich viele, was aus dem Zerbster Gildehaus und seiner gastronomischen Tradition wird. Gerüchte kursieren einige in der Stadt.