Seit fast 20 Jahren unterstützt die Zerbster Tafel Kinder aus sozial schwachen Familien. Für sie wurde weitaus mehr angeboten als nur die Lebensmittelausgabe. Doch wie geht es jetzt mit dem neuen Team weiter?

Nach Trägerwechsel: Wie geht es weiter mit der Zerbster Kindertafel?

Bürgermeister Andreas Dittmann (hinten, rechts) hat kürzlich der Tafel einen Besuch abgestattet und sich über die Angebote informiert. Links daneben Tafel-Leiter Frank Schröter.

Zerbst - Der Betrieb der Tafel in Zerbst, auch der Kindertafel, liegt seit dem 1. Januar in den Händen der Köthener Sozial- und Arbeitsförderungs gGmbH (KöSAG). Die Vorsitzende des Tafel-Vereins hatte sich nach vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit zurückgezogen. Einen Nachfolger zu finden, gestaltete sich jedoch schwieriger als erhofft. Die KöSAG arbeitet auch mit der Stadtverwaltung zusammen, beispielsweise bei der Grünflächenpflege und betreibt auch die Tafel in Köthen.