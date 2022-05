Nach Ylenia kam Zeynep - Zerbster Feuerwehren erneut gefordert

Orkan Zeynep hat am Freitagabend einen Leitungsmast am Springberg iumgeknickt. Die Zerbster Feuerwehr hat den Mast dann zu Fall gebracht.

Zerbst - Viel Zeit zum Verschnaufen hatten die ehrenamtlichen Retter der Zerbster Feuerwehren nicht, denn nach dem Sturm war vor dem Sturm. Orkantief „Ylenia“ hatte sich kaum verzogen, fegten bereits die Böen von „Zeynep“ über Zerbst und seine Ortschaften. Ganz so viele Einsätze wie am Donnerstag konnte Stadtwehrleiter Denis Barycza zwar glücklicherweise nicht verzeichnen, aber die, zu denen die Kameraden ausrücken mussten, die hatten es in sich.