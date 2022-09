Nachtpokal: Spritznixen holen in Güterglück den Sieg

Güterglück - Nicht gerade unter den besten Wetterbedingungen fand am Sonnabendabend der Nachtpokal in Güterglück statt. Zur 13. Auflage hatten die Feuerwehr und ihr Förderverein eingeladen. Neun von zehn gemeldeten Mannschaften reisten an. In den robusten wetterfesten Jacken der Feuerwehrausstattung trotzten die Männer und Frauen dem Regen. „Bei Einsätzen ist es auch egal, ob es regnet oder nicht“, so Wettkampfleiter Ralf Buchholz.