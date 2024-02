Junge Leute, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren möchten, stehen heute nicht mehr Schlange nach einer Einsatzstelle. Dabei bietet so ein Jahr ganz viele Chancen. Auch in Zerbst werden solche Stellen angeboten. Unter anderem auf dem Europa-Jugendbauernhof in Deetz.

Deetz/Ronney. - Es gab Zeiten mit acht bis zehn Bewerbern, um eine Stelle als FÖJler auf dem Europa-Jugendbauernhof in Deetz zu ergattern, erinnert sich Objektleiter Ulrich Weimeister. Die Zeiten sind lange vorbei. Zwei Plätze werden in Deetz sogar angeboten, aber Ulrich Weimeister ist froh, wenn sich wenigstens ein FÖJler findet.

Seit September des vergangenen Jahres absolviert Domenik Meyer aus Rosian sein Jahr. Die Stelle war nicht seine erste Wahl. Im vergangen Sommer kam er dann aber zum Praktikum und fand es ganz gut. „Es macht Spaß“, sagt er heute. Er komme gut klar mit den anderen Mitarbeitern und auch die Arbeit passt. Der 18-Jährige hatte vorher schon mal eine Ausbildung angefangen. Das habe nicht funktioniert, so dass er neu überlegen musste. Er nutzt das Jahr, um zu schauen, was er später machen kann. In Richtung Garten, Landschaft, Tiere zieht es ihn nun. Einige Bewerbungen hat er bereits abgeschickt.

Einblick in verschiedene Aufgaben auf dem Jugendbauernhof

Er ist gerne mit Tieren beschäftigt und damit auf dem Jugendbauernhof ganz gut aufgehoben. Ob das Fohlen und die Pferde, Hofhund Yellow, Schweine und Schafe – alle wollen versorgt werden. „Ich mag die kleinen Schweinchen“, sagt Domenik Meyer, der an der Sekundarschule in Möckern seine 10. Klasse abgeschlossen hat. Irgendwann von der Grundschule aus sei er schon mal in Deetz gewesen, erinnert er sich. Von seinem Heimatdorf ist es gar nicht weit, so dass er auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann.

Nicht nur mit den Tieren haben FÖJler in Deetz zu tun. „Hier können die jungen Leute so viel kennenlernen“, sagt Ulrich Weimeister, „vom Hotelbetrieb, über den Hofladen, Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Garten, Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Projektarbeit bis hin zu Büroarbeit.“ Mehr gehe fast nicht. Überall können sie reinschnuppern und sich ausprobieren. Wer von weiter weg kommt und vor Ort bleiben muss, kann in dieser Zeit umso selbständiger werden.

Schwer jemanden für das FÖJ zu finden

Mehr Werbung um FÖJler will Ulrich Weimeister ankurbeln. Auch am Zerbster Gymnasium würde er diese Möglichkeit gerne vorstellen. Ansonsten sind alle Einsatzstellen für Sachsen-Anhalt bei den Trägern des FÖJ (siehe Infokasten) aufgelistet. Wer Lust hat, kann natürlich gerne auch direkt auf dem Jugendbauernhof in Deetz vorbeischauen oder anrufen. Gleiches gilt auch für das Umweltzentrum in Ronney. Auch Thorsten Wösthaus, der Betriebsleiter, würde sich freuen, wenn sich wieder jemand für das neue FÖJ im Umweltzentrum, dass im September beginnt, findet.

Er würde auch zwei junge Leute nehmen, sagt er, aber es sei schwierig genug, eine Stelle zu besetzen. In diesem Jahr gibt es zum Beispiel niemanden.

Dabei könnte so ein Jahr nach der Schule gut genutzt werden, um sich auszuprobieren, findet Thorsten Wösthaus, „bei uns kann ein FÖJler relativ schnell viel Verantwortung übernehmen“. Die jungen Leute gestalten die Feriencamps mit, arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen, führen eigenständig Projekte durch, sind bei den Arbeitsgemeinschaften an den Schulen involviert und können auch eigene Projekte entwickeln.

Bewerbung für ein FÖJ bis zu den Sommerferien möglich

Der FÖJler, der bis vergangenen Sommer in Ronney war, hat zum Beispiel eine neue Umweltzentrum-Rallye entwickelt. Von dem jungen Mann wisse er auch, dass ihm das Freiwillige Jahr sehr viel gebracht hat, so Thorsten Wösthaus. Wer an Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit interessiert ist und in diese Richtung gehen will, der bekommt im Umweltzentrum die ganze Bandbreite in Sachen Bildung für nachhaltige Entwicklung mit.

Wer Interesse hat, sollte sich bis zu den Sommerferien bewerben, empfiehlt Thorsten Wösthaus. Das wäre wegen der Planung sinnvoll, aber durchaus haben bei ihm geeignete Interessenten auch noch bis zum Stichtag des Beginns eine Chance. Ein FÖJler ist für die Einrichtung immer eine Bereicherung. Ein kleiner zusätzlicher Obolus und ein Fahrtkostenzuschuss locken in Ronney.