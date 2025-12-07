Ein 49-Jähriger rastet mehrfach gegenüber Polizisten aus: Auf Beleidigungen folgen Sachbeschädigung und Randale am Revier. Jetzt steht das Urteil des Zerbster Amtsgerichts fest.

In öffentlicher Verhandlung musste sich vor dem Amtsgericht Zerbst ein 49-Jähriger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Zerbst - Er kam in Handschellen und bleibt jetzt noch länger im Gefängnis: Ein 49-Jähriger kommt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt - mit Folgen.