Wiederholungstäter am Amtsgericht Zerbst „Nazischwein“ und „Drecksbulle“: Vorbestrafter Mann beleidigt Polizisten und randaliert vor laufender Kamera
Ein 49-Jähriger rastet mehrfach gegenüber Polizisten aus: Auf Beleidigungen folgen Sachbeschädigung und Randale am Revier. Jetzt steht das Urteil des Zerbster Amtsgerichts fest.
07.12.2025, 12:45
Zerbst - Er kam in Handschellen und bleibt jetzt noch länger im Gefängnis: Ein 49-Jähriger kommt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt - mit Folgen.