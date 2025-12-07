weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Wiederholungstäter am Amtsgericht Zerbst: „Nazischwein“ und „Drecksbulle“: Vorbestrafter Mann beleidigt Polizisten und randaliert vor laufender Kamera

Liveticker
Heute letztes Heimspiel 2025: FCM II gegen Chemie Leipzig im Livestream
Heute letztes Heimspiel 2025: FCM II gegen Chemie Leipzig im Livestream

Wiederholungstäter am Amtsgericht Zerbst „Nazischwein“ und „Drecksbulle“: Vorbestrafter Mann beleidigt Polizisten und randaliert vor laufender Kamera

Ein 49-Jähriger rastet mehrfach gegenüber Polizisten aus: Auf Beleidigungen folgen Sachbeschädigung und Randale am Revier. Jetzt steht das Urteil des Zerbster Amtsgerichts fest.

Von Franziska Stawitz 07.12.2025, 12:45
In öffentlicher Verhandlung musste sich vor dem Amtsgericht Zerbst ein 49-Jähriger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.
In öffentlicher Verhandlung musste sich vor dem Amtsgericht Zerbst ein 49-Jähriger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. Foto: Franziska Stawitz

Zerbst - Er kam in Handschellen und bleibt jetzt noch länger im Gefängnis: Ein 49-Jähriger kommt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt - mit Folgen.