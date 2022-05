Netzinfrastruktur ungeeignet: Vorerst keine neuen Ladesäulen für E-Autos in Zerbst geplant

E-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Ladestationen für die umweltfreundlichen Fahrzeuge sind allerdings noch vielerorts Mangelware. Nicht selten fehlt die nötige Infrastruktur, also die entsprechenden Leitungen. Das ist in Zerbst nicht anders.

Die Ladesäule am Bahnhof wird gut frequentiert. Vier gibt es insgesamt in Zerbst. Weitere sind vorerst nicht geplant.

Zerbst - Aktuell gibt es vier öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in der Stadt – eine auf dem Markt, eine auf der Schlossfreiheit, plus eine für E-Bikes, eine am Zerbster Bahnhof und eine weitere an der Schwimmhalle. Auf Dauer zu wenige, findet Christiane Schmidt (Grüne) und erkundigte sich jüngst im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss, ob hier kurz- oder mittelfristig eine Weiterentwicklung, also der Bau von weiteren Ladestationen geplant ist.