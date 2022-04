Neue Fenster eröffnen Möglichkeiten: Seminar in Zerbst mit Vertretern der Lichtungskirchen über Nutzung von Gotteshäusern

Viele Kirchen in unserer Region haben neue Fenster bekommen. Diese sollen jetzt neue Möglichkeiten für die Nutzung der Kirchen, für Kunst und Kultur eröffnen.

Zerbst - Wie Kirchenfester zu Kunstobjekten werden, macht in den Medien die Runde. Eine steigende Zahl von Kirchen beteiligt sich. „Lichtungen – zeitgenössische Glasmalerei in anhaltischen Kirchen“ heißt das Erfolgsprojekt. Gotteshäuser erstrahlen in neuem Glanz. Besonders kleine Dorfkirchen im ländlichen Raum erfahren eine Aufwertung und neue Beachtung. International renommierte Künstler sind mit von der Partie.