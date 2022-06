Neue Handy-Betrugsmasche über WhatsApp erreicht Dessau

Dessau/Zerbst - Schnell ein Foto an Freunde und Verwandte versenden, kurz eine Nachricht schreiben, mal eben eine Sprachnachricht aufnehmen - WhatsApp ist ein Nachrichten-Dienst, den viele Menschen nutzen, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Immerhin ist der Messenger-Anbieter laut der Statistik von „we are social“ und „Hootsuite“ die im Jahr 2021 am häufigsten verwendete Social-Media-Plattform in Deutschland. Die Dessauer Polizei informierte nun, dass sich Betrüger den Dienst mit einer neueren Masche zunutze machen.