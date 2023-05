Die neue Spielzeit 2023/24 am Anhaltischen Theater Dessau hält Herzerwärmendes, Spannend-Neues und Überraschendes bereit - für Opernfreunde genauso wie für Ballettliebhaber und Schauspielfans.

Dessau - „Vielschichtiger, größer und praller“ sei das Programm, fand Generalintendant Johannes Weigand. Und so reichte der Platz auf dem Leporello nicht, um alles, was das Anhaltische Theater Dessau in seiner 229. Spielzeit zu bieten hat, zu entfalten. Daher bringt das von Weigand geleitete Haus im Dezember 2023 einen zweiten Teil heraus.