Zerbst - Das Zerbster Museum hält für Hobbyhistoriker und Wissenschaftler ab sofort ein neues Rechercheangebot bereit. Es richtet sich an jeden, der sich für die Revolution von 1848/49 interessiert, die den Grundstein für die Demokratie in Deutschland legte. Beim Berliner Heimatforscher Karl-Heinz Bannasch, der sich bereits als Kind für Geschichte begeisterte, weckte die damalige Freiheits- und Nationalbewegung eine rege Sammelleidenschaft. Nicht nur Standardwerke, sondern auch so einige Raritäten rund um dieses historisch so bedeutende Ereignis trug er zusammen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.