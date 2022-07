Häuslebauer aufgepasst Neues Bauland soll in Jütrichau entstehen: Dessauer Investor will im Ort Wohngrundstücke entwickeln

Die Suche nach Bauland gestaltet sich in der Einheitsgemeinde Zerbst mitunter schwierig. Denn die Nachfrage übersteigt das Angebot. In Jütrichau will ein Investor nun mehrere Grundstücke für die Errichtung von Wohnhäusern entwickeln.