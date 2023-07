Zerbst - Der Anglerverein Zerbst lädt am 8. Juli 2023 wieder zum Schnupperangeln an die Zerbster Kiesgrube am Waldfrieden. Das ist bereits seit 2009 Tradition und verfolgt das Ziel, beim Nachwuchs Interesse für das naturnahe Hobby zu wecken.

Im vergangenen Jahr nahmen gut 20 Kinder und Jugendliche teil. Wieviele es diesmal werden, bleibt abzuwarten. Treffpunkt ist auf alle Fälle um 13 Uhr der Parkplatz auf der Westseite des künstlichen Sees (Lepser Seite), der so einige Fischarten beherbergt.

Zerbster bitten um Anmeldung fürs Schnupperangeln

Wie Annkatrin Lindauer vom Vereinsvorstand informierte, kann eigenes Angelgerät genutzt werden. Ansonsten stellt der Verein Ruten und Köder kostenlos zur Verfügung. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. „Essen und Trinken ist für alle Schnupperangler frei. Für alle anderen fällt ein kleiner Unkostenbeitrag an“, teilte sie mit.

Zwecks Planung werde einzig um eine vorherige telefonische Anmeldung unter 0157/57 99 73 47 gebeten, so Lindauer.