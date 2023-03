Schüler machen Zeitung - in Walternienburg geht das - mit der Volksstimme.

Die Viertklässler der Grundschule in Walternienburg beschäftigten sich zwei Wochen lang mit der Volksstimme.

Walternienburg - Ge„SchmaZ“t wurde in den vergangenen zwei Wochen in der Grundschule Walternienburg. Die Viertklässler von Klassenleiterin Kerstin Bette beschäftigten sich mit der Tageszeitung. Jeden Tag erhielten die Mädchen und Jungen ihr eigenes Exemplar der Volksstimme und konnten es lesen und auseinandernehmen. Sie schauten sich an, welche verschiedenen Beiträge es gibt, fanden spannende Überschriften und Bilder.