Nuthaer auf kulinarischer Wiesentour zu Löwenzahn, Brennessel & Co.

Um Kräuter zu sammeln, brauchte die Gruppe in Nutha nicht weit laufen. Reichhaltige Wiesen gibt es ringsum.

Nutha - Die Natur hat das ganze Jahr über etwas zu bieten, sagt Kräuterfrau und Gartenexpertin Sabine Priezel. Derzeit sind es frische Kräuter, die geerntet werden können – auf den Wiesen, am Wegesrand, im eigenen Garten. Was viele als Unkraut abtun, ist eigentlich nützlich und gesund und lässt sich in der Küche verarbeiten.