Nuthe in und um Zerbst soll ihren Lauf ändern

Das Wasser soll in der Region Zerbst bleiben. Gewässer sollen wieder natürlicher werden. Langfristig wird eine Umverlegung der Nuthe in Erwägung gezogen.

Weniger ist mehr. Schonende Unterhaltung der Gewässer soll zum Wasserrückhalt beitragen. Das betrifft auch die Nuthe und zahlreiche Gräben in der Zerbster Region.

Zerbst - Sterbende Wälder, trockene Bachläufe, dann wieder extreme Niederschläge, Hochwassersituationen – das Gleichgewicht scheint aus den Fugen geraten. Umso mehr rückt der Umgang mit dem Wasser in den Fokus. Im neu gebildeten beratenden Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Naturschutz der Stadt Zerbst war am Mittwoch Wasser ein Thema. „Wie können wir das Wasser in der Region halten“, formulierte der Ausschussvorsitzende Alfred Schildt (Linke) die entscheidende Frage.