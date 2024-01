An der Nuthe bei Walternienburg haben im vorigen Herbst Pflegemaßnahmen begonnen. Wenn Wasserstand und Temperaturen es zulassen, soll es bald weitergehen.

Flussbereichsingenieur Jörg Herrmann (r.) vom LHW kümmert sich derzeit um die Maßnahmen an der Nuthe.

Walternienburg. - Es war im November, dass die Gewässerschau an der Hauptnuthe im Bereich Walternienburg stattfand. Die Wiesen waren schon ziemlich nass und die Bürger in Aufruhr angesichts der jahrelangen Versäumnisse bei der Pflege der Nuthe. Flussbereichsingenieur Jörg Herrmann vom LHW, der sich des Walternienburger Problems stellte, nachdem er kurzfristig diese Aufgabe übernommen hatte, sagte Maßnahmen noch für die letzten Wochen des vergangenen Jahres zu.

Inzwischen stehen die Elbwiesen im Walternienburger Raum völlig unter Wasser. Da können derzeit kaum Pflegearbeiten stattfinden. Doch tatsächlich sind Ende des vergangenen Jahren, also vor dem mittleren Hochwasser, schon Maßnahmen erfolgt. Das Boot, auf das dringend gewartet wurde, kam zum Einsatz.

Im Dezember 2023 wurde zwischen der sogenannten „Fürstenbrücke“ und Kämeritz mit einem Krautschneideboot das Gewässerprofil in einer Breite von zwei bis drei Metern gemäht, informierte Jörg Herrmann über die durchgeführte Maßnahme. Auf Grund des sehr hohen Wasserstandes und starker Strömung habe aber nicht jeder Bereich zur Zufriedenheit bearbeitet werden können. Oberhalb der Poleymühle wurde ein Stau, verursacht durch umgebrochene Bäume, nach mehreren Versuchen aufgelöst.

Bäume werden aus Gewässer entfernt

Zur Zeit ist die beauftragte Unterhaltungsfirma im Raum Niederlepte unterwegs und entfernt in das Gewässer gestürzte Bäume, ließ Jörg Herrmann wissen. Er merkte dazu an, dass die meisten Bäume an der Nuthe sich auf privaten Grundstücken befinden und eigentlich der Eigentümer für die Verkehrssicherung und Herausnahme verantwortlich ist. Um weitere Schäden zu vermeiden, werde dies zur Zeit durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft vorgenommen.

„Ich stehe im regelmäßigen Kontakt mit der Kommune und der Agrargemeinschaft“, berichtete der Flussbereichsingenieur, „geplant ist als nächstes eine Begehung entlang der Nuthe im Bereich des Naturschutzgebietes unter Leitung des Biosphärenreservates, um hier mögliche Abflusshindernisse zu erfassen.“ Das ist natürlich erst möglich, sobald es die Wasserstände wieder zulassen.

Im Weiteren werde es eine, den örtlichen und hydraulischen Verhältnissen angepasste Unterhaltung geben, so Jörg Herrmann. Die naturschutzfachlichen Aspekte würden dabei aber nicht außer Acht gelassen. Weitere Gespräche und Abstimmungen kündigte er an.

Extremes Hochwasser hätte vermieden werden können

Der Walternienburger Ortsbürgermeister Jörg Hausmann ist optimistisch, dass man jetzt auf dem richtigen Weg ist. Ein Anfang wurde bereits gemacht, da habe Jörg Herrmann nicht zu viel versprochen. „Ich bin froh, dass es jetzt jemanden gibt, der mit uns spricht, der sich informiert, beobachtet und sich bemüht“, sagte Hausmann. Herrmann habe sogar die Hochwassersituation studiert und sei selbst in seinem Urlaub unterwegs gewesen, so der Ortsbürgermeister: „Ich habe Hoffnung.“

Dass das Hochwasser der Nuthe diesmal so extrem ausfiel, hätte wahrscheinlich vermieden werden können, wenn der Durchfluss gewährleistet gewesen wäre, aber nun müsse man nach vorne schauen. Entsprechende Zuversicht wolle er auch seinen Mitbürgern vermitteln.

Im Ortschaftsrat prangerte Hausmann aber noch einmal an, dass die Stadt bei der Gewässerschau nicht dabei war, sich lediglich durch den Landkreis vertreten lassen hatte. Auch sei die Ortschaft nicht offiziell eingeladen gewesen. Außerdem hätte er sich gewünscht, dass sich die Stadt in der Sache mehr einsetzt. Darum habe er jetzt im Zusammenhang mit dem aktuellen Hochwasser noch einmal gebeten. „Wir bleiben kritisch dran“, meinte Hausmann.