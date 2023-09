Zerbst - Die Zerbster Gaudi in der Friesenhalle beginnt traditionell am Freitag (15. September) mit dem Fassbieranstich, den Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und Festwirt Tom Hebäcker zelebrieren werden. Gleich im Anschluss, wenn „O'zapft is“, wird die Partyband „Ventura Fox“ für Stimmung sorgen. Und nicht nur das, auch die typischen Wettbewerbe wie Baumstammsägen und das Bierkrugstemmen, die sowohl am Freitag als auch am Sonnabend ausgetragen werden, sind wieder am Start.

Am Sonnabend wird dann Stimmungskanone „Trompeti“ die Bühne entern. „Wie wäre es mal wieder zu tanzen, zu singen, herzhaft zu lachen, quatschen und dabei Quatsch erleben, den ganzen Abend einen einzigen Künstler ertragen und mit Musikwünschen in den Wahnsinn treiben? Ja? Dann müssen Sie Trompeti erleben“, lädt der Sänger und Entertainer im Gespräch zu einem stimmungsvollen Partyabend am Sonnabend ein.

„Trompeti“ alias Thomas Börner ist Gründer der Partyband Tänzchentee

Trompeti (Thomas Börner) ist der Gründer der Partyband Tänzchentee und war lange deren Frontmann. Foto: Thomas Börner

Jetzt wäre sicher noch zu klären, wer denn „Trompeti“ eigentlich ist. Denn den Meisten wird der Name nicht so viel sagen. Doch bringt man die Partyband „Tänzchentee“ ins Spiel, dann geht ein Raunen durch die Reihen der Partygänger und Partykenner.

„Trompeti“ alias Thomas Börner ist der Gründer von Tänzchentee und war lange deren Frontmann. Schon als Achtjähriger spielte der Bernburger im Spielmannszug die Querflöte, nahm Gesangsunterricht bei Andreas Hüllweck, machte Musik mit den von ihm gegründeten Bands „White Velvet“ und eben „Tänzchentee“, singt, er spielt Gitarre und Saxofon. Seit 2009 ist er als „Trompeti“ nun Solo unterwegs. „Ich werde dem Anlass entsprechend die Friesenhalle zum Kochen bringen“, verspricht er.

Spieleinlagen rund um Baumstämme und Bierkrüge sorgen für reichlich Gaudi

Aber nicht nur Ventura Fox, Trompeti und die Spieleinlagen rund um Baumstämme und Bierkrüge werden den Gästen ordentlich einheizen, „für noch mehr Gaudi und Stimmung werden an beiden Abenden, am Freitag und am Sonnabend, das Männerballett sowie die ,Dancelights’ der Zerbster Karnevalisten sorgen“, sagt Oktoberfestwirt Tom Hebäcker.

Martin „Zimmi“ Zimmermann sorgte auch bei der Heimatfest-Schlagernacht 2023 für ordentlich Stimmung. Foto: Heiko Röder

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen mit den Roßlauer Blasmusikanten, Garanten für einen unterhaltsamen Sonntagvormittag. Dazu werden deftige Eisbeine mit Sauerkraut aus der Feldküche und bayrische Spezialitäten serviert.

Garant für einen zünftigen Schlagernachmittag: Lokalmatador Martin „Zimmi“ Zimmermann

Garant für einen zünftigen Schlagernachmittag ist Lokalmatador Martin „Zimmi“ Zimmermann. Bei Kaffee und köstlichen Torten aus der Schlosskonditorei wird Zimmi wie gewohnt mit seinen Songs, bekannten Evergreens und Zerbster Heimatliedern zum Mitsingen für einen stimmungsvollen Nachmittag sorgen.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: „Der Freitagabend ist so ziemlich ausverkauft. Hier gibt es nur noch wenige Restkarten“, sagt Hebäcker. Am Sonntag sei der Eintritt sowohl für den Frühschoppen als auch für den Schlagernachmittag frei, wie er betont.

Wo gibt es die Tickets?

Die Karten gibt es ab sofort in Hebäcker’s Gaststube in der Zerbster Haselopstraße 31, Telefon 03923/78 30 68. Für den Freitag gibt es nur noch wenige Restkarten. Am Sonntag ist der Eintritt frei. Am Freitag und Sonnabend beginnt der Einlass um 19 Uhr, Start ist 20 Uhr.