Fördermittel vom Landkreis Ob Bühnenvorhang oder Backhäuschen - Zerbst kriegt Geldspritze für Leuchtturmprojekte

Zwei Projekte in der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst sind in diesem Jahr in der Kulturförderung des Landkreises berücksichtigt, fünf Projekte stehen für 2025 auf der Wunschliste.