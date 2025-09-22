Ein gerissenes Halteseil der Bahn-Oberleitung am ehemaligen Haltepunkt in Jütrichau (Einheitsgemeinde Zerbst) hat am 21. September im Raum Zerbst und Dessau für Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr gesorgt.

Oberleitungsschaden nahe Zerbst legt über Stunden nicht nur Bahnverkehr zwischen Magdeburg und Dessau lahm

Am Sonntag (21. September) hat ein Oberleitungsschaden am ehemaligen Haltepunkt in Jütrichau über Stunden den Bahnverkehr auf der Strecke Magdeburg-Leipzig zwischen Zerbst und Dessau lahmgelegt.

Zerbst - Am Sonntag hat ein Oberleitungsschaden am ehemaligen Haltepunkt in Jütrichau über Stunden nicht nur den Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Zerbst und Dessau lahmgelegt. Was gernau passiert ist und was die Feuerwehr zum Einsatz sagt.