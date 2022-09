Oktoberfest in Zerbst: Warum die bayrische Tradition auch hier funktioniert

Zerbst - Spargelfest, Heimatfest und Bollenmarkt sind seit langer Zeit nicht mehr wegzudenkende Veranstaltungen des Zerbster Eventkalenders, ebenso wie seit einigen Jahren die Eventwiese und das Oktoberfest. In diesem Jahr ging die mittlerweile beliebte Nuthestadt-Wiesn nicht in einem Festzelt, sondern in der blau-weiß geschmückten Friesenhalle an den Start.