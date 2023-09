Zerbst - Spargelfest, Heimatfest und Bollenmarkt sind seit langer Zeit nicht mehr wegzudenkende Veranstaltungen des Zerbster Eventkalenders, ebenso wie seit einigen Jahren das Oktoberfest. In diesem Jahr ging die mittlerweile beliebte Nuthestadt-Wiesn zum zweiten Mal nicht in einem Festzelt, sondern in der blau-weiß geschmückten Friesenhalle an den Start.

Und die drei bayrischen Tage hatten es in sich: Baumstammsägen, Bierkrugstemmen, das Männerballett und die Tanzmädels der Zerbster Jecken, Live-Bands sowie Blasmusik und Schlager mit Zimmi bei Kaffee und Kuchen am Sonntag sorgten für jede Menge Stimmung.

Gründer und ehemalige Frontmann der Partyband „Tänzchentee“ brachte mit Mischung aus Live-Musik und Comedy Friesenhalle zum Kochen

Nicht zuletzt die typischen Spezialitäten aus dem Freistaat Bayern machten das Festwochenende zu einem runden und gelungenen Event. Mit dabei war auch Trompeti alias Thomas Börner. Der Gründer und ehemalige Frontmann der Partyband „Tänzchentee“ brachte mit seiner Mischung aus Live-Musik und Comedy die Friesenhalle zum Kochen.

Zum Repertoire des Entertainers gehören Stimmungslieder ebenso wie Schlager und Hits aus DDR-Zeiten. Für den Roland Kaiser Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“ holte er sich Sabrina Gensch aus dem Publikum auf die Bühne, die ohne große Aufregung und wie ein Profi für Begeisterungsstürme sorgte.

Auch sonst waren die Gäste des Abends gefordert – durch singen, klatschen, schunkeln und einer Polonaise durch den Saal. Trompeti hatte den Abend und sein Publikum voll im Griff – Unterhaltung pur.