Das Premierenpublikum feiert Covid-Lockdown im Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche, denn „COrinna und DaVID“ gehen sich in dem gleichnamigen Stück in einer Zwangswohngemeinschaft gegenseitig gehörig auf die Nerven.

Dessau/Zerbst - Was anfangs etwas verhalten beginnt, entwickelt sich im Laufe des Stücks zu einer Abfolge von Situationskomik, in der sich jeder Zuschauer wohl – aufgrund eigener Erfahrungen – hineindenken kann. Covid 19 hat die Welt im Griff. In Deutschland wird der erste Lockdown verhängt. Nichtsdestotrotz verabreden sich Corinna (Solveig Kolletzki) und David (Johannes Hallervorden) – sie haben sich über die Dating-App Tinder kennengelernt – in Davids Wohnung. Ein verhängnisvolles Treffen, wie sich herausstellen wird.

Eigentlich könnten der Musiklehrer und die Kellnerin ein Traumpaar sein. Doch nach der ersten gemeinsamen Nacht, in der er ununterbrochen redet und sie ununterbrochen trinkt, wollen sich die beiden auf Nimmerwiedersehen verabschieden. Doch daraus wird nichts, denn am Morgen steht ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes (Noah Liebscher) in Vollschutz vor der Tür. Der Pizzabote (Noah Liebscher), der am Abend zuvor das Essen und den Wein geliefert hatte, ist positiv auf Covid getestet worden. Nun sind beide Gefangene, gezwungenermaßen, 14 Tage lang.

Ordnungsliebender Vegetarier gegen fleischessende und rauchende Chaotin

Was in dem Stück natürlich nicht fehlen darf, ist der sarkastische Wink auf die allseits beliebte Hamsterei von Klopapier, denn auch David hat reichlich davon. Foto: Thomas Kirchner

Corinna und David könnten unterschiedlicher nicht sein. Er ein schüchterner, pedantischer, ordnungsliebender, klugscheißerischer Vegetarier, der im Übrigen auch noch ziemlich gut singen kann und französische Chansons liebt. Corinna ist ein chaotisches, fleischessendes, rauchendes Energiebündel, das keinerlei Schwierigkeiten hat, Davids Nerven über zu strapazieren und ihn auf die Palme zu bringen.

Es ist also kaum verwunderlich, dass die Zwangswohngemeinschaft zu einem einzigen Wechselbad der Gefühle wird. Kommen sich die beiden in einem Moment näher, sind sie im nächsten Moment wie Hund und Katze. Einem Gefühl von Nähe und Vertrautheit folgt sogleich der Wunsch endlich die pandemischen Gefängnismauern zu sprengen. Und als dann beide endlich in die Freiheit entlassen werden, kommt alles wieder einmal ganz anders.

Johannes Hallervorden und Solveig Kolletzki überzeugen in ihren Charakteren. Wüsste man es nicht besser, so könnte man meinen, die beiden spiegeln hier ihr höchstpersönliches Leben wieder. Langweilig wird es mit den beiden zusammen in einem Raum jedenfalls nicht.

