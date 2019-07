Puschkin, die Partnerstadt von Zerbst, feiert Geburtstag. Eine Delegation aus Zerbst war vor Ort.

Puschkin/Zerbst. Eine Delegation aus Zerbst weilte unter Leitung von Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) in der russischen Partnerstadt Puschkin. Anlass war eine Einladung von Dittmanns Amtskollegen Wladimir Wladimirowitsch Omelnitzky zu den Feierlichkeiten zum 309. Stadtgeburtstag von Puschkin.

Auf dem Programm standen neben intensiven Gesprächen beider Stadtoberhäupter zur weiteren Zusammenarbeit beider Städte und einem festlichen Empfang des Puschkiner Bürgermeisters auch die Teilnahme am Festakt zum 10-jährigen Bestehen des Kunstfestivals für Kinder mit Behinderung.

Ehrenpreis übergeben

„Da das Festival vom Albert-Schweitzer-Fond Puschkin unterstützt wurde, bekam ich die Ehre, als stellvertretender Vorsitzender des Albert-Schweitzer Familienwerkes Sachsen-Anhalt, den Ehrenpreis zu übergeben. Das war auch eine gute Gelegenheit, die seit 23 Jahren bestehende Zusammenarbeit beider Organisationen hervorzuheben“, sagte Dittmann nach seiner Rückkehr. Dieses Festival mache deutlich, welch große Veränderungen in den vergangenen Jahren in der Zivilgesellschaft Russlands erfolgt sei.

„Bei allen Veranstaltungen wurde deutlich, dass die Partnerschaft zwischen Zerbst und Puschkin eine ganz besondere ist. Den Zerbster Vertretern wurde stets die Ehre zu Teil, vor allen anderen Gästen zu Wort zu kommen, was nicht nur am 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft liegt, das wir in diesem Jahr feiern“, so Dittmann

Festliche Andacht

Auf dem Programm stand außerdem eine festliche Andacht in der Katharina-Kathedrale und ein Treffen mit Alexandra Antonelli vom kaiserlichen Ballett zur Abstimmung des Katharina-Balles, der in diesem Jahr in Zerbst ausgerichtet wird. Der Ball ist Teil des 2. Katharina-Forum.

Der deutsch-russische Wirtschaftsdialog findet vom 29. September bis 1. Oktober statt.