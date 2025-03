Änderung bei Personalausweis und Pass Passbilder nur noch digital - was das für das Einwohnermeldeamt Zerbst und die Antragsteller bedeutet

In Kürze werden Fotos in Papierform in den Einwohnermeldeämtern und Ausländerbehörden nicht mehr akzeptiert. So sollen Fälschungen verhindert werden. Was es dann zu beachten gilt.