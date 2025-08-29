Schülerverkehr Verkehrte Welt: Warum Zerbster Schulbusse plötzlich falsch abbiegen
Vetter änderte in Zerbst zur Überraschung von Autofahrern und Schülern die Linienführung einzelner Busse. Der Grund hat mit der Sicherheit der Schüler zu tun.
Zerbst - Da staunte manch Autofahrer nicht schlecht, als die Schulbusse völlig unerwartet in die unbefestigte Zufahrt vorm Zerbster Gymnasiumsstandort in der Jeverschen Straße abbogen. Auch die Schüler waren überrascht über die ungewohnte Haltestelle. Was war da los?