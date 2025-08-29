Vetter änderte in Zerbst zur Überraschung von Autofahrern und Schülern die Linienführung einzelner Busse. Der Grund hat mit der Sicherheit der Schüler zu tun.

Statt die Schüler des Gymnasiumstandorts in der Jeverschen Straße an der Haltestelle Dessauer Straße abzusetzen, fuhren die Busse eine Schleife und setzten die Fahrschüler direkt vorm Schulgebäude ab.

Zerbst - Da staunte manch Autofahrer nicht schlecht, als die Schulbusse völlig unerwartet in die unbefestigte Zufahrt vorm Zerbster Gymnasiumsstandort in der Jeverschen Straße abbogen. Auch die Schüler waren überrascht über die ungewohnte Haltestelle. Was war da los?