Hoch sprießendes Unkraut, verwilderte Rabatten und überwucherte Rosen – immer wieder gibt es Kritik am Zustand der Zerbster Grünflächen. Was sagt Ordnungsamtsleiterin Kerstin Gudella zu den Beschwerden?

Pflege von Rasen und Blumenrabatten: Kritik am Zerbster Bauhof hält an - zu Recht?

Zerbst - Zerbst ist eine äußerst grüne Stadt. Neben den Parkanlagen und vielen Rasenflächen gibt es noch mit Blumen bepflanzte Kübel, Kästen und Beete. Was die Attraktivität erhöhen soll, sorgt allerdings regelmäßig für Bürgerbeschwerden. Ob sprießendes Unkraut statt herrlicher Rosen am Alten Teich oder eine völlig überwucherte Tribüne im Schlossgarten – die Kritik ist vielfältig. Doch ist sie berechtigt?

Auch Kerstin Gudella fällt derzeit besonders eines ins Auge: der blühende Sauerampfer. Überall wächst die krautige Wiesenpflanze und zieht die Blicke auf sich. Verwildert wirken die Areale, die sie erobert hat. Alle gleichzeitig zu mähen, das funktioniert nicht. Dazu fehlt es einfach an ausreichend Mitarbeitern im städtischen Bauhof.

Es stellt eine Herausforderung dar, mit dem vorhandenen Personal die existierenden Grünflächen und angelegten Rabatten dauerhaft in Ordnung zu halten, wie die Leiterin des Zerbster Ordnungsamtes gesteht. Aktuell zählt der Bauhof 37 Beschäftigte, die aber nicht komplett in der Grünpflege tätig sind. Einzelne Mitarbeiter haben spezifische Aufgaben. Kerstin Gudella listet den Baum- und den Spielplatzkontrolleur auf, die beiden Elektriker und den einen Mechatroniker sowie den Fahrer der Kehrmaschine.

Zerbster Bauhof - begrenztes Personal trotz Fülle an Aufgaben

Zwei weitere Mitarbeiter kümmern sich um die Baumpflege, um das Entfernen von Totholz, Einkürzen von Kronen und Fällen von Bäumen. Herauszurechnen sind außerdem die zwei Bürokräfte und der Hausmeister für die sechs kommunalen Grundschulen. Unterdessen sind drei Beschäftigte einzig auf dem städtischen Heidetorfriedhof im Einsatz. Nicht zuletzt sind der Bauhofleiter und der technische Leiter abzuziehen. „Da bleibt nicht viel übrig“, konstatiert Kerstin Gudella.

Zumal durch Urlaub oder Krankheit immer mal wieder Kräfte fehlen. Das ist genauso zu bedenken wie die Fülle der Arbeiten in der gesamten Einheitsgemeinde mit ihren 56 Ortsteilen. So sind in Lindau und in Hohenlepte jeweils Mitarbeiter stationiert, die sich um die Dörfer im Vorfläming beziehungsweise im Zerbster Land kümmern.

Die Grünpflege umfasst dabei nicht nur das Mähen der Rasenflächen, das in einem gewissen Rhythmus erfolgt. Abgewichen werde davon, wenn Dorffeste oder andere Veranstaltungen anstehen, bemerkt Kerstin Gudella. So wie beispielsweise jetzt im Vorfeld des Zerbster Heimat- und Schützenfestes, für das der Schlossgarten hergerichtet wurde.

Zerbster Wechselbepflanzung bedeutet höheren Aufwand

Bevor gemäht werden kann, müssen die Bauhofmitarbeiter nicht selten erst Müll von den Flächen einsammeln. Das kostet Zeit, die in die eigentliche Grünpflege fließen könnte. Zu dieser gehören auch der Sträucher- und Heckenschnitt sowie das Unkrautentfernen in den Blumenrabatten wie jener in der Wolfsbrücke.

Besonders aufwendig sei die Wechselbepflanzung, sagt die Ordnungsamtsleiterin. Das betrifft unter anderem die Kübel auf dem Markt, die Kästen und Beete auf der Alten Brücke, den Streifen vor der Stadthalle oder auch das Stadtwappen vor der Rephunschule. Im Herbst werden Stiefmütterchen gepflanzt, im Mai folgt die Sommerbepflanzung, wie Kerstin Gudella erzählt.

Dreimal in der Woche sei das alles zu gießen, bemerkt sie und lässt dabei die Blumenampeln auf der Breite nicht unerwähnt. Die Liste der zu pflegenden Grünflächen ist lang. Auch die Blühwiesen zählen dazu - genauso wie der Rasen auf den Spielplätzen und im Freibad. Zumal daneben noch andere Aufgaben durch die Bauhofmitarbeiter zu erledigen seien, wie Kerstin Gudella zu bedenken gibt.

Zerbster Bauhof ist auf Unterstützung der Bürger angewiesen

Da sind mal Bänke zu reparieren oder Verkehrsschilder aufzustellen, dann eigene Anliegerpflichten zu erfüllen, der Sand auf einem der Spielplätze auszutauschen oder Transporte zu übernehmen. „Das ist breit gefächert“, erklärt sie.

„Umso dankbarer sind wir, wenn Bürger selbst zum Rasenmäher greifen und die Grünfläche vor ihrem Haus mähen“, sagt sie. Vor allem auf den Dörfern funktioniere das sehr gut. Dort würden viele ganz selbstverständlich die Streifen zwischen Gehweg und Straße und sogar die Blumenrabatten pflegen. „Ohne diese Unterstützung würden wir es gar nicht schaffen“, sagt Kerstin Gudella.