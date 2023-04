Photovoltaik boomt. Auch Ackerflächen sind längst in den Fokus potenzieller Investoren geraten. Die Stadt Zerbst reagiert nun und definiert mittels Kriterienkatalog, wo Solarstrom erzeugt werden könnte.

Zerbst - Die Nachfrage nach Flächen, die sich für die Photovoltaikanlagen eignen, ist groß. An potenziellen Investoren mangelt es nicht. So trafen in der Zerbster Bauverwaltung immer wieder konkrete Projektanfragen ein, weshalb die Entscheidung fiel zu definieren, wo Solarstrom erzeugt werden könnte. Jetzt liegt ein Kriterienkatalog vor.