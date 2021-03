In Deetz soll die Feuerwehr auch in diesem Jahr den Maibaum aufstellen, aber ohne viel Publikum. Thomas Höfs

Weil sich das Ende der Pandemie kaum absehen lässt, halten sich die Ortsbürgermeister in Deetz und Moritz zurück.

Deetz/Moritz l Den Maibaum werde die Feuerwehr zu Beginn des Wonnemonats aufstellen, sagt Tobias Böttcher. Der Deetzer Ortsbürgermeister will so ein bisschen Normalität erhalten. Es werde aber keine große Veranstaltung sein, fügt er hinzu. Die Feuerwehr werde den Baum aufstellen und das sei schon alles.



Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass es für dieses Jahr kaum Pläne gibt, schildert er. Denn das Ende der Pandemie und damit die Rückkehr zur Normalität lasse sich kaum abschätzen. Ob sich im zweiten Halbjahr die Situation ändere und Veranstaltungen auf lokaler Ebene wieder möglich werden, müsse er abwarten, sagt der Ortsbürgermeister. Um die Menschen nicht zu enttäuschen, habe er auch keine Planungen betrieben und warte erst mal mit dem Ortschaftsrat ab, wie sich die Situation entwickele.



Ebenso hält es sein Moritzer Amtskollege Thomas Wenzel. Über die sozialen Medien hält der Ortsbürgermeister engen Kontakt zu seinen beiden Mitstreitern im Ortschaftsrat. Sowohl der Ortschaftsrat als auch der Heimatverein, der in den drei kleinen Orten Moritz, Schora und Töppel die Veranstaltungen durchführt und organisiert, halten sich zurück mit Planungen und Ankündigungen.



Geeigneter Platz für Osterfeuer fehlt

Auch ein Osterfeuer hätte es ganz ohne die Corona-Pandemie nicht gegeben, erzählt er. Denn den Dorfbewohnern fehlt der geeignete Platz dafür. In Schora wollte Thomas Wenzel das Osterfeuer dauerhaft auf dem ehemaligen Müllplatz abbrennen lassen. Die Osterfeuer haben gerade im norddeutschen Raum eine uralte Tradition. Die Flammen sollen den Winter vertreiben, dachten die Menschen schon vor langer Zeit und türmten im Frühjahr Holz auf, um es abzubrennen. Der ausgewählte Platz sei aber nicht nutzbar, schildert er weiter. Die vermuteten Altlasten im Boden ließen das nicht zu. Außerdem bedeute ein Osterfeuer auch jede Menge Arbeit und Aufwand. Deshalb werde es wohl auch in Zukunft kein Osterfeuer mehr geben, bedauert er. Dennoch will er die Hoffnung nicht aufgeben, dass vielleicht doch noch etwas möglich sein könnte in diesem Jahr. Kurzfristig wolle der Ortschaftsrat dann reagieren, kündigt er an. Gern würde er natürlich ein Kinder- oder Dorffest organisieren und durchführen, verrät er.



Auch andere Kommunen stehen in den Startlöchern und haben bereits im vergangenen Jahr an die Zukunft nach Corona gedacht. So hatten die Ortsratsmitglieder in Nutha die jährlichen freien Verwendungsmittel der Stadt für die Ortschaft in Gutscheinen angeleget und damit über das Rechnungsjahr hinaus gerettet. Ohne dieses Kniff wären die Mittel ungenutzt in der Kasse geblieben und für die Ortschaft nicht mehr verwertbar geworden, hatte Ortsbürgermeisterin Sylvia Rothe erläutert. Mit der Gutscheinlösung kann die Ortschaft die Mittel auch noch in der Zukunft nutzen und ruhig abwarten, bis sich die Corona-Pandemie erledigt hat und Feste wieder möglich werden.



Ortschaften leben von gemeinsamen Veranstaltungen

Von den dauerhaften Einschränkungen seien alle nur noch genervt, sagt Thomas Wenzel. Er erlebe es so, dass die Menschen in seinen Ortschaften zunehmend gereizter werden. Die Menschen erwarteten nach den vielen Monaten der Einschränkungen, dass sich nun die Situation vor allem durch die Bereitstellung von Impfstoff schnell ändere. Doch auch hier wurden viele Menschen erneut enttäuscht, fasst er zusammen.



Gerade in den kleinen Ortschaften, in denen sich alle kennen, leben die Menschen enger zusammen als in den Städten. Sie sind es gewohnt, sich regelmäßig zu Veranstaltungen in ihren Orten zu treffen und zu begegnen. Schließlich mache dies das Dorfleben aus und stärke die Dorfgemeinschaft. Die anhaltenden einschränkenden Vorschriften machten den Menschen ganz schön zu schaffen, hat Thomas Wenzel beobachtet. Er freue sich schon darauf, dass sich die Menschen wieder wie vor der Pandemie begegnen und feiern können. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen hat Thomas Wenzel in den vergangenen Monaten in die Zukunft verschoben. Eine große Aufgabe werde in der Zukunft auch darin bestehen, die ganzen aufgeschobenen Termine im Terminplan unter einen Hut zu bekommen, wenn es wieder möglich sein wird.