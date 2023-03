Energiepreisbremse Preisdeckel: Zerbster Stadtwerke-Chef stellt Neuberechnung der Abschläge noch im März in Aussicht

Die Energiepreisbremsen sollen die Bürger und deren Belastung durch hohe Abschläge für Gas und Strom mindern. So ganz unproblematisch war das für die Zerbster Stadtwerke allerdings nicht. Doch voraussichtlich noch in diesem Monat sollen die Kunden entlastende Post bekommen, stellt Geschäftsführer Jürgen Konratt in Aussicht.