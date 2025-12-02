Zerbst (dp) - Der Nikolaus ist an jedem 6. Dezember angeblich über Nacht aktiv und füllt vorrangig geputzte Schuhe und Stiefel. Die Zerbster Lions hingegen – und das ist sicher - laden in diesem Jahr erstmals am Nikolaus-Nachmittag zum Stelldichein mit Glühwein ins Teehäuschen im Schlossgarten ein. Da ist es dann schummrig und die Schuhe brauchen nicht mehr blinkern.

„Wir dachten, es wäre vielleicht ganz nett, wenn wir unsere Weinabend-Aktivitäten vom Frühling und Sommer mit in den Winter nehmen“, schildert Marcel Schöbel, wie die Idee zu dieser Premiere entstand. Der aktuelle Präsident des Zerbster Lions Clubs zählt auf, was die Gäste erwartet: „Wir haben Glühwein in Rot und Weiß, natürlich auch Kinderpunsch. Für den kleinen Hunger wird es Würstchen und Schmalzstulle geben.“

Anmeldung für Glühweinabend am Zerbster Teehäuschen ist nicht erforderlich

Das barocke Teehäuschen wird weihnachtlich geschmückt sein – ein kleiner Vorgriff auf die Weihnachtsmärkte überall. Wer möchte, kann gern vorbeischauen. Anmeldungen sind nicht nötig. Im Gegenzug könnte es vielleicht sein, dass es etwas voll ist. „Aber das ist bis jetzt nur ganz selten vorgekommen und hat noch niemanden gestört“, sagt Marcel Schöbel.

Der Glühweinabend am und im Teehäuschen beginnt am 6. Dezember um 17 Uhr. Und wer weiß – wenn die Veranstaltung bei den Zerbstern gut ankommt, könnte sie aus Sicht der Lions eine genauso schöne Tradition werden wie die Nikolaus-Überraschung am Morgen.